Eine erfolgreiche Familienangelegenheit

Mannheim.Wenn Marco Klein an die vergangene Turf-Saison zurückdenkt, beginnt sein Gesicht zu strahlen. Für ihn und seinen Galopper-Rennstall in Seckenheim gab es jede Menge Superlative. Mit 22 Siegen, 20 zweiten, 19 dritten Rängen sowie weiteren 42 Platzierungen in den Geldrängen bei 175 Starts kletterte der Mannheimer in der Statistik von 500 deutschen Trainern auf Platz sieben. Sein Stalljockey Tommaso Scardino erreichte mit 76 Top-Drei-Erfolgen (26/25/25) in der Rangliste der Berufsreiter Platz zehn. Im Online-Voting des Dachverbandes Deutscher Galopp zum „Trainer des Jahres“ wurde Klein Vierter. „Allein schon die Nominierung war eine tolle Sache“, sagt er. Klar die Nummer eins ist er im bayerischen Trainer-Championat. Basis dafür waren die Rennen in München, und genau dort triumphierte Klein sechsmal – davon fünfmal mit Indian Soldier, der zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürt wurde. Außerdem gab der damals Vierjährige im November sein Debüt in einem Gruppenrennen I – das entspricht der Champions League im Fußball.

Zwar war die Gewinnsumme 2020 mit 88 300 Euro geringer als im Jahr zuvor (120 000 Euro), „doch wegen der Pandemie und der dadurch fehlenden Zuschauer und Sponsoren halbierte der Bundesverband die Rennpreise“, erklärt Klein. „Insofern bin ich dennoch sehr zufrieden, denn 70 Prozent meiner Galopper haben Geld verdient.“ Darunter auch Thunder Light, sein zweiter Star im Stall: Die Stute siegte fünfmal, meistens auf der heimischen Waldrennbahn.

Da wundert es nicht, dass der Ruf des 42-Jährigen in der Turfszene immer besser wird. „Vor einem Jahr standen 26 Pferde bei uns im Stall, jetzt sind es 46. Wir hatten noch nie so eine Qualität. Es hat sich herumgesprochen, dass bei uns gut gearbeitet wird“, rückt er sein Team in den Vordergrund. Täglich kümmern sich zwölf Helfer um die Galopper. Sieben sind fest angestellt, machen zusammen mit Klein die Morgenarbeit, also das eigentliche Training. „Aber ohne meine Eltern und meine Schwester würde nichts richtig laufen“, ist der Reitsport bei den Kleins eine Familienangelegenheit.

Mit solch einem schnellen Erfolg hatte der Mannheimer nicht unbedingt gerechnet, als er 2016 Nägel mit Köpfen machte und ein Jahr nach seiner Profi-Lizenz den Schritt in die Selbstständigkeit wagte – als Quereinsteiger und ohne eigene Erfahrung als Rennreiter. Denn gelernt hat der gebürtige Viernheimer einen ganz anderen Beruf. Obwohl schon von Kindesbeinen an von Galopprennen und den Pferden fasziniert („Mein Vater hat mich immer nach Seckenheim und Frankfurt mitgenommen“), machte er nach der mittleren Reife in Speyer eine Ausbildung zum Kranken- und Gesundheitspfleger, arbeitete drei Jahre auf der Intensivstation und bildete sich parallel zum Rettungsassistenten weiter. 2004 ging er zur Bundeswehr, wurde 2008 Berufssoldat und war innerhalb eines Jahres dreimal als Rettungssanitäter in Afghanistan. „Die Erfahrungen dort haben mich sehr gelassen gemacht“, sagt er.

Den lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Galopper erfüllte er sich 2008. „Ich kaufte mir die Stute Saibaba, die von Horst Rudolph betreut wurde.“ Im Jahr zuvor hatte er bei dem erfahrenen Seckenheimer Trainerfuchs hinter die Kulissen schauen dürfen. Dann machte Klein selbst die Lizenz zum Besitzertrainer und 2009 holte sein Gold of Dubai den ersten Sieg für den Coach. Von nun an ging es bergauf. 2012 pachtete Klein das Gelände in unmittelbarer Nähe der Seckenheimer Waldrennbahn, begann den Rennstall auszubauen. Unterstützt von der Familie startete er dann sein eigenes Unternehmen. Ihm ist wichtig, dass die Pferde sich wohl fühlen. „Alle unsere Ställe sind hell, haben eine Öffnung zum Hof, so dass sie den Kopf rausstrecken und sich sehen können.“

Verwurzelt in der Region

Kleins guter Ruf zog schon Abwerbungsversuche nach sich, unter anderem aus Baden-Baden. „Doch ich verspüre keinerlei Tendenz, wegzugehen. Der Badische Rennverein hat sich super entwickelt, läuft gegen den bundesweiten Trend, macht eine tolle Arbeit. Das ist für alle Trainer hier wichtig. Zudem haben wir die nötige Ruhe.“ Das „tolle Publikum“ und die Unterstützung der Kommune sind weitere Trümpfe. „Mannheim ist halt ein Sportstadt, ich interessiere mich auch sehr für Handball und Eishockey“, besucht er gerne die Spiele der Adler und Rhein-Neckar Löwen. „Außerdem bin ich hier verwurzelt, habe hier viele Freunde. So wie es ist, ist es super.“

2021 würde er gerne an die Erfolge von 2020 anknüpfen. „Eine Platzierung in einem Gruppenrennen, aber auch einige Starts in Frankreich“, stehen weiter auf der Wunschliste. „Und natürlich wieder Renntage mit Zuschauern. Ich bin überzeugt, dass Pferde die Atmosphäre spüren. Sie sind sehr sensible Wesen, spüren unsere Erwartungen, merken, ob sie gut oder weniger gut waren.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.02.2021