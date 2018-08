Eine fast unlösbare Aufgabe

Frank Schmitt trainiert seit dieser Saison die SG Leutershausen. © Nix

Leutershausen.Es ist eine Art neuer Zeitrechnung, die bei Handball-Drittligist SG Leutershausen anbricht. Nach elf Spielzeiten unter der Ägide von Holger Löhr beziehungsweise Marc Nagel hat Frank Schmitt das Ruder bei den Roten Teufeln übernommen. Und nicht nur der Trainer ist neu. Der Sportliche Leiter Mark Wetzel dachte laut darüber nach, die Mannschaft zu festigen. Dazu gehörte auch, nicht unbedingt Spieler zu holen, die auf dem Sprung in die Bundesliga sind und mit denen nicht längerfristig geplant werden kann. Zudem gilt es noch immer, sich finanziell zu konsolidieren. Die SGL speckte also ab.

Ganz so stehenlassen möchte das Frank Schmitt nicht. Der Trainer sieht seine Mannschaft nicht schlechter gestellt als in der vergangenen Rückrunde der 3. Liga. „Mir wurde zugetragen und vereinzelt wurde ich auch darauf angesprochen, warum ich mir das antäte, eine Mannschaft zu übernehmen, die um die Existenz kämpfen müsse. Das sehe ich nicht so. Wir sind viel besser als nur um den Ligaverbleib zu spielen. Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft. Und wenn die sich auf die Basics konzentriert und an ihre Grenzen geht, dann glaube ich, dass wir im vorderen Mittelfeld landen können.“

Am Samstag jedoch geht es für die neu formierte SGL jedoch erst einmal zur ersten DHB-Pokalrunde nach Kornwestheim, wo um 19 Uhr die Begegnung beim Erstligisten VfL Gummersbach wartet. Letztmals in einem Pflichtspiel standen sich die Vereine 1994 gegenüber, da spielte die SGL noch in der Bundesliga und Gummersbach siegte 21:18. Leutershausen stieg danach ab.

Doch der Blick ist in die Zukunft gerichtet und die liegt weiterhin in der 3. Liga. Das Pokalspiel am Wochenende ist für Schmitt dennoch mehr als nur eine Generalprobe für die Meisterschaft. „Gegen einen Erstligisten unter Wettkampfbedingungen zu spielen ist immer etwas Schönes. Wenn Gummersbach 90, 95 Prozent bringt, dann werden wir auch keine Chance haben. Aber wenn das nicht so ist, dann wollen wir da sein.“ AT/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018