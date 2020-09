Eine Frage der Ehre

Germania-Trainer Matthias Dehoust hofft auf eine Trotzreaktion. © Berno Nix

Mannheim.Nach einem 10:0-Kantersieg über die Leistung der eigenen Mannschaft sprechen: ein Vergnügen. Nach einer derartigen Klatsche für das eigene Team, eine Erklärung zu finden: eine Herausforderung. Matthias Dehoust versucht es dennoch: „Es war ein kollektives Komplettversagen. Wir haben gar nichts auf den Platz gebracht und sind einfachuntergegangen. Kein Aufbäumen, kein Lebenszeichen, null“. Die Germania aus Friedrichsfeld hat am letzten Spieltag gegen die SpVgg Wallstadt eine Niederlage kassiert, wie sie Coach Dehoust noch nie erlebt hat. Schon nach wenigen Minuten war dem 46-Jährigen klar: In dieser Kreisliga-Partie gibt es nichts zu holen. Zweistellig geriet sein Team unter die Räder.

Dehoust, der als emotionaler Trainer bekannt ist, musste sich schwer zügeln: „Es war ein Vorteil, dass meine dreieinhalb Jährige Tochter beim Spiel dabei war, da musste ich ruhig bleiben. Allerdings hat sie bei jedem Tor gejubelt, das hat die Situation natürlich nicht einfacher gemacht.“ Jetzt hofft er zumindest auf einen positiven Effekt. „Viele Spieler wurden im Laufe der Woche angesprochen, wie so eine Niederlage passieren kann. Ich hoffe, dass kratzt bei manchem an der Ehre und die Jungs zeigen jetzt die einzig richtige Antwort“, erklärt der Coach.

„Einmaliger Ausrutscher“

Am Sonntag soll gegen den FC Hochstätt Türkspor der zweite Saisonsieg eingefahren werden, um direkt wieder in ruhigere Gewässer einzutauchen. Eine entspannte Saison erwartet der erfahrene Übungsleiter allerdings nicht: „Die Kreisliga ist eng beisammen. Ich sehe keine Mannschaft, die ein potenzieller Absteiger ist. Das kann jeden treffen, auch uns“, analysiert der Trainer, der seinem Kader trotz der jüngsten Schlappe die Ligatauglichkeit nicht absprechen will: „Das Wallstadt-Spiel war ein einmaliger Ausrutscher. Wir haben eigentlich eine gute Truppe beisammen, die Mischung aus Erfahrung und junger Kreativität stimmt. In erster Linie wollen wir schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern und auf dem Weg viele Topmannschaft ärgern“. bah

