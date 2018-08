Eine Gala, die Hoffnung macht

Anzeige

Für die Tore sorgten wie in der vergangenen Spielzeit der Liga-Torschützenkönig Mohamed Salah und zweimal Sadio Mané. Das Duo machte quasi dort weiter, wo es vor der Sommerpause aufgehört hatte. Obendrein traf Daniel Sturridge direkt nach seiner Einwechslung. Nach dem furiosen Auftakt brachte die Zeitung „Liverpool Echo“ das Gefühl vieler Anhänger auf den Punkt: „Es könnte das Jahr für die Reds werden.“ Und doch: „Es wäre eine sehr große Überraschung.“

Klopp blieb realistisch. „Wir kennen die Erwartungen, wir haben auch Erwartungen“, sagte er. „Es ist schön, dass die Leute positiv gestimmt sind, aber sie wissen, dass die Saison unglaublich schwer wird.“ Sollte Liverpool allerdings auch in den kommenden Wochen gegen die Gegner Crystal Palace, Brighton & Hove Albion und Leicester City so stark auftreten, wird es schwer werden, die Euphorie zu bremsen.

Auch Klopps Sehnsucht nach einem Titel ist groß. Ein mögliches Engagement als Trainer der deutschen Nationalmannschaft reizt ihn deshalb gar nicht. „Nein. Ich stehe nicht zur Verfügung“, stellte er im Interview der „Welt“ klar. Der Liverpool-Coach sagte allerdings auch: „Sollte ich irgendwann einmal gefragt werden, und ich wäre verfügbar, dann würde ich darüber nachdenken.“ Vorher will er endlich seine erste Trophäe in England holen. Vor dem Spiel gegen West Ham soll Klopp in der Umkleidekabine zur Motivation die berühmte Filmmusik von „Rocky“ gespielt haben. Vielleicht sollte er seiner Mannschaft auch den Film zeigen. Das Duell gegen Drago konnte der Underdog nämlich am Ende für sich entscheiden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018