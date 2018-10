Eine Klasse für sich

MANNHEIM.Die Favoriten haben sich beim Feudenheimer Herbstlauf erneut durchgesetzt: Fabienne Amrhein und Steffen Ulmrich gewannen am Samstag den sechsten und letzten Wettbewerb des engelhorn-sports-Mizuno-Laufcups. Beide wiederholten damit ihre Erfolge in Feudenheim vom vergangenen Jahr. Insgesamt gingen beim Saisonfinale bei sonnigem Herbstwetter 361 Athleten im Hauptlauf über zehn Kilometer an den Start.

Amrhein und Tsoupaki jubeln auch

Als das Führungsfahrrad die Fünf-Kilometer-Marke erreichte, sagte der Stadionsprecher auf dem Gelände der DJK Feudenheim durchs Mikrofon: „Da ist Steffen Ulmrich, das wird eine Fabelzeit.“ Tatsächlich lief der 20-Jährige vom engelhorn-sports-Team der MTG Mannheim wieder einmal ein ganz einsames Rennen. Letztlich feierte er einen Start-Ziel-Triumph. Seine Siegerzeit von 32:21,3 Minuten war schneller als im Vorjahr, doch den Streckenrekord schaffte der junge Mannheimer nicht. Den hält weiterhin der viel zu früh gestorbene Abebe Biruk mit 31:10,8 Minuten.

„Es war mir fast schon ein bisschen zu warm. Hier in Feudenheim ist eine langsame Strecke, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Die Zeit ist für mich absolut in Ordnung“, sagte der Gewinner, der sich durch den Erfolg im Neckarplatt auch gleichzeitig zum Sieger der Laufcup-Gesamtwertung krönte.

Im Ziel hatte Ulmrich fast zweieinhalb Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten David Mahnke vom ABC Ludwigshafen. „Ich bin nur in Mutterstadt und Maxdorf nicht an den Start gegangen, weil es von der Trainingszeit nicht gepasst hat“, sagte Ulmrich.

Er hat neben dem Wettbewerb in Feudenheim auch den Soprema-Lauf, das Rennen in Rheinau sowie die Auftaktveranstaltung in Sandhofen gewonnen. Ulmrich betonte: „Am 1. November beim Hockenheimringlauf muss es dann allerdings schon ein wenig schneller gehen – und dann stehen ja schon wieder die ersten Cross-Rennen an. Da freut sich sicher auch Fabienne wider drauf.“

Die Gewinnerin bei den Frauen kam mit dem Dritten bei den Männern, Tobias Balthesen (35:18) von der TSG 78 Heidelberg, im Schlepptau ins Ziel. Mit der Zeit von 35:16,3 Minuten unterbot sie in Feudenheim ihren eigenen Streckenrekord um fast 30 Sekunden. „Die Läufe hier sind immer etwas ganz Spezielles. Ich habe mich gut gefühlt und es war auch kein schlechtes Rennen“, sagte die 26-Jährige, die mittlerweile in Wiesloch wohnt, aber weiter für das engelhorn-sports-Team der MTG Mannheim startet. Zweite in der Frauenkonkurrenz wurde Amrheins Teamkollegin Eirini Tsoupaki in der Zeit von 37:18 Minuten.

Die Siegerin von Rheinau und Mutterstadt gewann damit die Gesamtwertung des Laufcups 2018. Auf Platz drei lief die 52 Jahre alte Josefa Matheis von der TSG Eisenberg. Die Pfälzerin kam in 40:07,6 Minuten ins Ziel.

Die Siegerehrung des Laufcups findet am 7. November bei Engelhorn Sports in Mannheim statt.

