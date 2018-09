Eine Niederlage, die schmerzt

heddesheim.„Derbysieger, Derbysieger, hey hey!“, sangen die Spieler des FV Fortuna Heddesheim im kollektiven Jubel, nachdem Schiedsrichter Vincent Becker die Partie abgepfiffen hatte. Die Fortuna bezwang den VfR Mannheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:0. Zum Jubeln hatten die Heddesheimer allen Grund, denn auch eine Niederlage oder ein Unentschieden wäre möglich gewesen, da beide Mannschaften zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten spielten.

„Wir waren drückend überlegen und hätten zur Pause normalerweise 2:0 führen müssen. Die Heddesheimer haben auch nicht gewusst, wie sie gegen uns verteidigen sollten. Aber wir haben den hohen Aufwand, den wir betrieben haben, nicht in Zählbares umgesetzt“, kommentierte der sichtlich frustrierte VfR-Coach Serkan Secerli die erste Hälfte, in der die Blau-Weiß-Roten sich mit extremem Gegenpressing mehrere hochkarätige Chancen herausspielten. Doch sowohl Stürmer Marc Haffa (2.) und Flügelflitzer Joseph Olumide (10.) als auch Spielmacher Piero Adragna (41.) wussten diese nicht in Tore umzumünzen.

Der FV stellte derweil mit seinem ideenlosen und leicht durchschaubaren Spiel lange keine große Hürde dar. Doch die Mannheimer nutzten das nicht aus und standen sich mit der schwachen Chancenverwertung selbst im Weg. „Der VfR hat in den ersten 45 Minuten mit Überzahlspiel viel Druck geschaffen, mit dem wir nicht klargekommen sind. Deshalb haben wir in der Pause einige taktische Änderungen durchgeführt, die gut umgesetzt wurden. Dadurch haben wir besser in das Geschehen gefunden“, erklärte der Heddesheimer Co-Trainer Klaus Heitz das verbesserte Auftreten seines Teams im zweiten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel plötzlich völlig offen, auch weil Mannheim der kräftezehrenden ersten Halbzeit ein Stück weit Tribut zollen musste. „In der zweiten Halbzeit konnten wir keine Durchschlagskraft mehr entwickeln und die Konzentration hat auch nachgelassen. Daraus haben die Heddesheimer Hoffnung geschöpft“, bemängelte Trainer Secerli.

Das zeigte sich dann in der 73. Minute, als der eingewechselte Dennis Lodato seine Fortunen nach einem Ballverlust des VfR durch eine schöne Einzelaktion 1:0 in Führung schoss. „Ich schlage gerne mal einen Haken nach innen, um mir Raum zu schaffen. Gegen den VfR zu treffen, für den ich früher mal gespielt habe, ist immer etwas Besonderes“, beschrieb der Edel-Joker, bei dem Chefcoach Rene Gölz ein gutes Näschen bewies, sein Tor. „Er ist die Art von Spieler, die locker mehrere Gegner stehenlassen können. Dadurch hat er viel Schwung in die Partie gebracht“, erhielt Lodato auch von Co-Trainer Heitz ein Extralob.

In der Folge wollte Heddesheim die Führung nur noch über die Zeit retten, während die Mannheimer verzweifelt mit der Brechstange versuchten, auszugleichen. Doch die spielerische Klasse, die die Rasenspieler in der ersten Hälfte an den Tag gelegt hatten, war ihnen mit zunehmender Spieldauer abhanden gekommen. Deshalb kam es, wie es so oft kommt: Der VfR, der alles nach vorne warf, wurde in der Nachspielzeit in Person von Torschütze Andreas Lerchl gnadenlos ausgekontert.

FV-Kapitän Marcel Höhn zeigte sich hoch erfreut über den Sieg im Derby: „Wir hatten zwar Glück, dass es mit 0:0 in die Pause ging, aber in der Kabine haben wir uns wachgerüttelt und standen danach wesentlicher kompakter, weshalb wir kaum mehr etwas zugelassen haben.“

„Aufgrund der starken ersten Hälfte wäre ein Punkt heute drin gewesen. Vielleicht hat uns schlussendlich die Ausdauer gefehlt, um die Konzentration aufrechtzuerhalten. Aber wir haben so viel investiert und trotzdem kein Tor geschossen. Das tut weh“, klagte VfR-Trainer Secerli.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018