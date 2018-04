Eingang im neuen Glanz

Anzeige

Ein schneller Schnitt, dann war es durch: „Ein historischer Moment“, freute sich Holger Schmid, Präsident des Badischen Rennvereins, als er mit Kulturbürgermeister Michael Grötsch, seinem Vize Ulrich Merkel, sechs Stadtratskollegen und zwei Hostessen das Band in den Stadtfarben blau, weiß und rot vor dem neuen Eingangsgebäude der Seckenheimer Waldrennbahn durchtrennte.

Vier Kassen für den Eintritt zur Straße hin, drei Wettkassen zum Gelände hin, dazu Getränkestand, Imbiss und ein kleines Café mit Außenbestuhlung – all das vereint der über 100 Quadratmeter große, einstöckige Holzbau mit Betonfundament. Entworfen hat ihn der Seckenheimer Architekt Bernhard Hufnagel. Er ersetzt eine baufällige, innen stickige und enge Wellblechhütte sowie einige provisorische, nicht wetterfeste Zelte. Schon beim ersten Renntag diesen Jahres, im März, war der Neubau in Betrieb. Doch das sei „nur ein Soft-Opening gewesen“, so Schmid: „Es war nicht alles fertig.“ Zum Jubiläum sei dies aber nun pünktlich gelungen. Dafür dankte er insbesondere seinem Vize Ulrich Merkel, der als ehrenamtlicher Bauleiter fungierte. „Die letzten Monate waren herausfordernd, aber es ist alles gut gelungen“, freute sich Holger Schmid.

Absattelring und Vitrine

Auch bei Abriss und Neubau engagierten sich viele Ehrenamtliche, die Stadt bezuschusste den Neubau im Zuge der Sportförderung mit 100 000 Euro. „Gut angelegtes Geld für einen Verein, der hier hervorragende Arbeit macht“, sagte Bürgermeister Grötsch, beglückwünschte Schmid zum Jubiläum und dem Festakt am vorherigen Abend. Auch der Absattelring wird mit Hilfe der Firma Huben neu gestaltet, von der Firma Lochbühler eine neue Siegerehrungs-Tribüne und eine Vitrine für die Ehrenpreise gestiftet. pwr