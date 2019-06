Einhausen freut sich auf den SVW

Einhausen.Dass ein Kreisoberligist in seiner Vorbereitung einen Fußball-Drittligisten zum Testspiel empfangen kann, ist nicht die Regel. Doch wenn der SV Waldhof am Samstag (14.30 Uhr) bei der SG Einhausen in unmittelbarer Nachbarschaft der Klosterstadt Lorsch antritt, hat das einen besonderen Grund: Die SGE feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

„Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim. Es wäre schön, wenn viele den Weg ins Waldstadion finden“, rührt der Einhäuser Trainer Hagen Brinkmann noch einmal die Werbetrommel für die Partie seiner Sportgemeinde gegen den SVW. Die SG stieg zuletzt aus der Gruppenliga ab, und peilt in der Kreisoberliga einen Rang zwischen Platz vier und acht an. nico/ü/red

