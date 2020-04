Einige Antworten, viele Fragen

TVG-Ass Philipp Schulz (mit Ball) will die SGL-Abwehr durchbrechen. © Hoffmann

Hirschberg.Am Dienstag hat sich auch die Handball-Bundesliga (HBL) zu einer Entscheidung durchgerungen und die Saison endgültig abgebrochen. Gewertet werden die Tabellen nach der Quotientenregelung. Aufsteiger wird es geben, Absteiger nicht (wir berichteten). Damit ist nun auch klar, was mit der 3. Handball-Liga passiert. Das lange Warten hat ein Ende.

Doch auch wenn damit feststeht, dass es in diesem Jahr kein Entscheidungsturnier um den Aufstieg geben wird und alle vier Staffelmeister in die 2. Liga aufsteigen, bleiben – was die kommende Spielzeit anbetrifft – mehr Fragen als Antworten. Für die beiden Bergsträßer Drittligisten TVG Großsachsen und SG Leutershausen ist der Saisonabbruch dennoch nachvollziehbar und alternativlos.

„Fairste Lösung“

„Auch wenn es einige Mannschaften hart trifft, für mich ist das die fairste Lösung. Es war eine schwierige Entscheidung. Ernsthaft hat ja niemand mehr damit gerechnet, dass es weitergeht“, sagt Großsachsens Sportlicher Leiter Thomas Zahn. Dessen Pendant Mark Wetzel vom Vizemeister SG Leutershausen sieht das genauso. „So ist es am vernünftigsten. Ich weiß allerdings nicht, warum die Bundesliga für diese Entscheidung jetzt so lange gebraucht hat. Natürlich ist es schade, dass wir in die Entscheidungsfindung gar nicht miteinbezogen wurden. Aber klar war das absehbar. Glückwunsch an den TV Großwallstadt zum Aufstieg!“ Neben dem Traditionsverein, der Meister der Mitte-Staffel wurde, werden TuS Fürstenfeldbruck (Süd), Wilhelmshaven (Nord-West) und Dessau-Roßlau aufsteigen. Da es keine Absteiger, dafür aber Aufsteiger aus den Oberligen geben wird, kann es 2020/21, statt wie bislang 64, sogar 72 Drittligisten geben. Das würde eine Staffelstärke von jeweils 18 Mannschaften und damit 34 Spiele bedeuten. In Anbetracht des Umstands, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August noch verboten sind, könnte die Saison frühestens im September starten. Auch deshalb gibt es Überlegungen, statt vier, künftig fünf Drittliga-Staffeln zu installieren, in denen jeweils nur 14 Teams spielen sollen. AT/ü

