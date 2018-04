Einstellung bereitet Sorgen

Anzeige

MANNHEIM.Beim VfR Mannheim und bei Fortuna Heddesheim war die Stimmung zuletzt nicht sonderlich gut. Beide Fußball-Verbandsligisten ließen im Kampf um die Meisterschaft Chancen ungenutzt. Der VfR verlor am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Spitzenreiter Germania Friedrichstal, der nun fünf Punkte vor den Rasenspielern liegt. Heddesheim patzte am Mittwochabend völlig überraschend im Nachholspiel beim abstiegsbedrohten FC Espanol Karlsruhe mit 1:2 und verpasste den Sprung auf Platz zwei. Beide Teams peilen am Samstag Wiedergutmachung an.

Der VfR ist am Samstag um 15 Uhr – der Beginn der Partie wurde um eine Stunde vorverlegt – bei der SpVgg Neckarelz gefordert. Man darf gespannt sein, ob Trainer Manuel Wengert Änderungen in der Startformation vornimmt. Nach der Partie gegen Friedrichstal (0:2) ärgerte er sich über die Einstellung mancher Stammspieler. In Neckarelz dürfte den VfR wieder ein kampfstarker Gegner erwarten. „Das wird nicht einfach, Neckarelz ist in dieser Saison sehr heimstark“, warnt Wengert. Das Team des gebürtigen Mannheimers Marc Ritschel kämpft um den Klassenerhalt und baut dabei vor allem auf die Heimstärke. 16 der insgesamt 21 Punkte holte die SpVgg im heimischen Elzstadion. Beim VfR ist Oliver Malchow wieder spielberechtigt. Er wäre einer für die erste Elf.

Über Kampf zum Spiel

„Wir hatten schon gute Phasen in der Partie gegen Friedrichstal, schlecht war aber vor allem die Chancenverwertung“, sagt Wengert und fordert: „Wir müssen uns reinkämpfen, zuerst sind die Grundtugenden gefragt, dann kann man auch ins Spiel kommen. Wir müssen unsere spielerische Qualität erst einmal freisetzen.“