Eis-Schach im Herzogenried

Anzeige

Mannheim.Bei Olympischen Spielen und jetzt auch bei den Paralympics in Pyeongchang gehört Curling zu den auch bei den Fernseh-Zuschauern beliebtesten Sportarten. Live erleben kann man das „Schach auf dem Eis“ am Wochenende bei der 24. Herb-Lackhoff-Trophy des Curling-Clubs Mannheim im EZH Mannheim. Mit zehn Teams aus Mannheim, Köln, Frankfurt, Rheinmünster und Solothurn ist das Turnier eher klein, umso größer sind die Sieg-Chancen. Zu denen Favoriten zählt CCM-Präsident Rüdiger Kühlwein Solothurn mit Skip Jens Niebur, aber auch die drei CCM-Teams von Uwe Saile, Jens Eger und Jürgen Beck. Doch auch für sein eigenes Quartett ICS-Mas hält er einen Podestplatz für möglich. Alle haben schon einmal gewonnen oder standen zumindest auf dem Treppchen.

Ausgetragen werden zuerst zwei Runden in zwei Gruppen, dann geht es in drei Runden um die Gesamtrangliste. Die zwei Besten kämpfen dann in einem geschlossen Finale um die Plätze eins und zwei, die anderen acht Teams spielen die übrigen Ränge aus. Gespielt wird samstags von 9.30 bis 18 Uhr und sonntags ab 9.30 Uhr. Die Finalrunde beginnt um 13 Uhr.