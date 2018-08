„Eiserner Junior“ heiß auf Sieg

Ludwigshafen.Die Friedrich-Ebert-Halle wird am 15. September zum Schauplatz des Duells zweier deutscher Boxer, die sich für höhere Aufgaben bewerben. Die beiden Super-Mittelgewichtler Vincent Feigenbutz und Toni Kraft treffen dann aufeinander.

Frederick Ness von Sauerland Event sagte gestern bei der offiziellen Pressekonferenz beider Boxer im Best Western Leoso Hotel: „Wir haben ein starkes Programm, lokale Helden und einen hochklassigen Hauptkampf, für den wir noch einen angemessenen internationalen Titel finden werden.“ Er fügte hinzu: „Der Kampf wird in Sport 1 live im Fernsehen übertragen. Diese deutschen Duelle sind wichtig für das Boxen. Deshalb freuen wir uns, dass die Vertragsverhandlungen zwischen den Teams beider Boxer so reibungslos über die Bühne gingen.“

Lokale Kämpfer auch dabei

Rainer Gottwald, der Manager von Feigenbutz, der schon zuvor hochkarätige Boxkämpfe in die Eberthalle geholt hatte, fügte an: „Ich freue mich nicht nur auf diesen Kampf, sondern auch auf das spannende Rahmenprogramm.“ In den Vorkämpfen werden mit dem Ludwigshafener Ahmad Ali und Sükrü Altay, der in der Stadt am Rhein mehrere Jahre gewohnt hat, „Lokalhelden“ zu sehen sein. „Beide haben viele Fans, das bringt Stimmung in die Halle“, betonte Frederick Ness. Das genaue Programm stehe erst in einigen Tagen fest, so der Mann von Sauerland Event, der weiter ausführte: „Die Zuschauer werden neun bis zehn Kämpfe sehen, wir beginnen um 17.30 Uhr. Um 20.15 Uhr überträgt dann Sport 1.“

Vincent Feigenbutz, der am 11. September 23 Jahre alt wird, ist vielleicht der bekanntere der beiden Boxer, die am 15. September in Ludwigshafen den Hauptkampf absolvieren. Der Karlsruher, der den Spitznamen „Iron Junior“, zu deutsch „eiserner Junior“, trägt, hat bislang 30 Kämpfe bestritten, von denen er 28 siegreich bestritt. 25 Mal legte der 1,79 Meter große Boxer seine Gegner mit einem K.o. auf die Bretter.

Er besiegte am 3. Dezember 2016 den Deutsch-Albaner Mike Keta durch K. o. in der zweiten Runde und wurde dadurch „Intercontinental“-Meister der IBF. Diesen Titel verteidigte er bis jetzt dreimal, zuletzt am 17. Februar in Ludwigsburg, als er den Südafrikaner Ryno Liebenberg mit technischem K.o. bezwang.

Feigenbutz erklärt: „Ich fühle mich bestens vorbereitet. Wir gehen in der heißen Phase der Vorbereitung vor dem Kampf noch einmal nach Slowenien ins Spezialtrainingslager. Auch wenn ich Toni Kraft als starken Gegner sehe – den Kampf in Ludwigshafen werde ich gewinnen.“

Sein bisher ungeschlagener Kontrahent holte sich bei 15 Kämpfen 14 Siege. Toni Kraft will seine Chance gegen Feigenbutz nutzen: „Ich möchte Vincent schlagen.“ Sein Coach Joachim Pötschger sagte: „Wir haben sehr viel in diesen Kampf investiert und hatten eine optimale Vorbereitung mit internationalen Sparringspartnern.“

