Eishockey-Fest mit kleinem Wermutstropfen

Mannheim.Schüler und Lehrer aus 358 Schulklassen der Region sorgten am Nikolaustag in der SAP Arena beim Topspiel der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern Mannheim und den Kölner Junghaien für eine Kulisse von 9333 Zuschauern. Durch ein spätes Tor von Robin van Calster in der 59. Minute mussten sich die Jungadler den Junghaien mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) geschlagen geben. „Natürlich war das heute vor dieser Kulisse schon etwas ganz Besonderes, wichtig wäre uns aber der Sieg gewesen", hatte Jungadler-Kapitän Jan-Luca Schumacher nach der Partie gemischte Gefühle. Marcus Kuhl, der sportliche Leiter des Mannheimer Eishockey- Nachwuchszentrums, erläuterte den Hintergrund der Aktion: „Ein Ziel war es, Kinder und Jugendliche als Fans für den Eishockey-Sport und die Adler zu gewinnen."

