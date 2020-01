Ejupovic im Eiltempo

Nußloch.Bei der 17. Auflage des MLP-Cups im Racket Center Nußloch reiht sich eine Überraschung an die nächste. Wenn die Favoriten reihenweise straucheln, wird die Setzliste zur Makulatur und die Stunde der Außenseiter hat geschlagen. „Es ist schon abenteuerlich“, muss selbst Turnierdirektor Matthias Zimmermann über die Tatsache schmunzeln, das nur einer der acht gesetzten Spieler ins Viertelfinale am Freitag einzog. Einzig der belgische Davis-Cup-Spieler Ruben Bemelmans wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen den Schweizer Adrian Bodmer gelang dem 32-Jährigen ein knapper Zwei-Satz-Erfolg.

Für eine erfreuliche Überraschung sorgte Elmar Ejupovic. Der 26-Jährige profitierte am Donnerstag nach gewonnenem ersten Satz (7:5, 1:0) von der Aufgabe des an Nummer sechs gesetzten Edan Leshem aus Israel und hatte nach genau einer Stunde auf dem Platz sein Weiterkommen in der Tasche. Ejupovic spielte in seiner Karriere bereits für den TK Grün-Weiss Mannheim und wird vom ehemaligen Mannheimer Meistertrainer Helmut Lüthy betreut. „Elmar ist ein Lokalmatador, wir hoffen er kann noch ein paar Tage länger bleiben“, freut sich Zimmermann für den in Weinheim lebenden Ejupovic.

Forejtek trumpft auf

Im Halbfinale am Samstag ab 14 Uhr könnte Ejupovic auf einen Spieler treffen, der in Nußloch ebenfalls für Furore sorgt. Der erst 18-jährige Tscheche Jonas Forejtek trifft nach seinem Erstrunden-Coup gegen Vorjahresfinalist Peter Heller im Viertelfinale auf den 34 Jahre alten Stefan Seifert. Sein großes Talent hat Forejtek bereits nachgewiesen, als er 2019 die US Open bei den Junioren gewann. Einen Qualitätsverlust im Teilnehmerfeld kann Zimmermann nach dem Ausscheiden der vielen gesetzten Spieler deshalb nicht erkennen: „Die Jungs spielen einfach alle gutes Tennis.“ jab

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020