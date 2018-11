Ely sichert Derbysieg

Heidelberg.Dank eines bärenstarken dritten Viertels haben die MLP Academics das Baden-Derby in der Basketball-ProA-Liga für sich entschieden. Nachdem die Heidelberger gegen die PS Karlsruhe Lions noch zur Halbzeit mit 37:49 zurückgelegen hatten, feierte die Mannschaft von Trainer Frenki Ignjatovic noch einen verdienten 88:78-Erfolg.

Der Coach fand nach einem schwachen Start seines Teams in der Pause wohl die richtigen Worte, seine Schützlinge präsentierten sich nach Wiederbeginn wie ausgewechselt. Die Heidelberger liefen nun einen erfolgreichen Angriff nach dem anderen und entschieden die Duelle unter den Körben für sich. 29:11 – so hieß die Punkteausbeute in den dritten zehn Minuten, damit gingen die Heidelberger mit einer 66:60-Führung in den Schlussabschnitt.

Überragender Akteur auf dem Parkett war Heidelbergs Shy Ely, der nicht nur 34 Punkte sammelte, sondern auch noch mit einer starken Wurfquote aufwartete und zudem vier Assists verzeichnete. Einen glänzenden Tag erwischte auch Philipp Heyden, der all seine acht Zwei-Punkte-Würfe versenkte und unterm Strich auf 21 Zähler kam.

Academics: Ely (34), Heyden (21), Oppland (13), Palm (10), Ney (5), Würzner (2), Smith (2), Schmitt (1), Liyanage. cr

