EM-Gold für Soylu und Schnabel

Glasgow.Judo-Altmeister Arthur Schnabel war bei den Veteranen-Europameisterschaften im schottischen Glasgow wieder einmal unschlagbar und gewann seit 2007 das siebte EM-Gold. Ebenfalls sieben EM-Titel hatte der 70-jährige Bäcker- und Konditormeister vom 1. Mannheimer Judo-Club in seiner aktiven Zeit bis 1984 geholt.

„In meinem Alter muss man Kraft sparen“, scherzte der olympische Bronzemedaillengewinner von 1984 über die schnellen Ippon-Siege, mit denen er in Glasgow seine Gegner der Altersklasse M 9 (+100 kg) in Schranken wies. Im Finale hatte er den Tschechen Milan Vagner nach 50 Sekunden auf der Matte. Als Nächstes will der fünffache Weltmeister in Mexiko seinen WM-Titel verteidigen. Das zweite EM-Gold für Mannheim holte Eyüp Soylu (1. Karate-Do Ma.-Schönau). Er war in der Klasse M 6 (-100 kg) der Beste. sd