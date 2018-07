EM-Ticket für Trinemeier und Stoklasa

Anzeige

Auf dem Merkzettel von Neuenfeld stand Stoklasa schon lange. Der 23-Jährige debütierte vor zwei Jahren in Stammheim in der Nationalmannschaft, wurde jedoch immer wieder von Verletzungen gebremst. „Dass hat natürlich zu einem Trainingsrückstand geführt und von meiner letzten Verletzung habe ich in einigen Bereichen noch ein bisschen Übungsbedarf“, räumt Stoklasa ein. „Bis zur EM werde ich aber fokussiert daran arbeiten, und dann sollte ich in Topform sein.“

Dass gleich zwei Käfertaler im deutschen EM-Aufgebot stehen, freut auch Petra Scharfenberger. „Wir sind unheimlich stolz auf die Beiden“, sagt die Faustball-Abteilungsleiterin des TVK. Stoklasa habe sich seine erstmalige Nominierung mit starken Leistungen bei den Lehrgängen verdient. „Für uns als Verein ist das einfach nur toll.“

Mitten in die EM-Vorbereitung fällt unterdessen der letzte Spieltag der Feldsaison. Am Samstag (16 Uhr) trifft der TVK auswärts im Bundesligaspiel auf den TV Vaihingen/Enz. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt sicher. mwh

