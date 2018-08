Embach kann es nicht lassen

Anzeige

Viernheim.Riesiger Jubel herrschte am Sonntagabend bei den Handballern der SG Heddesheim: Auch wenn der 27:23-Sieg gegen die HSG Worms im Finale des 21. Helmut-Osada-Cups des TSV Amicitia Viernheim nur einen weiteren Schritt auf dem Weg in die Oberliga-Saison darstellte, so war es das Resultat, das Spielertrainer Martin Doll sich wünschte, damit sein Team weiter zusammenwächst und Selbstvertrauen tankt. Auch die beiden Badenligisten Viernheim und TV Friedrichsfeld waren – obwohl jeweils nur ein Sieg gelang – mit ihren Auftritten zufrieden. Friedrichsfelds Routinier Peter Embach meinte: „Nach den beiden ersten Spielen, dem 26:21-Sieg gegen Hockenheim und dem knappen 23:25 gegen Worms, waren wir auf einem guten Weg. Leider hat uns dann die Leistung beim 18:26 am Sonntagmittag gegen Mundenheim die Stimmung verhagelt“, erklärte der 31-Jährige. „Daher sprechen wir für uns lieber von einem Teilerfolg.“

„Schneller Entschluss“

Gerne wäre der Badenligist zumindest ins kleine Finale eingezogen, „aber dafür hat unsere Leistung im Spiel gegen Mundenheim nicht gestimmt“, ärgerte sich Embach. „Wir lagen aufgrund unnötiger Fehler mit 2:11 zurück, kämpften uns dann bis auf zwei Tore kurz nach der Pause heran, aber schließlich hat diese Aufholjagd zu viel Kraft gekostet“, erklärte der Routinier, der eigentlich seine Karriere in der ersten Mannschaft schon beendet hatte.

Aufgrund eines berufsbegleitenden Studiums wechselte Embach vor einem Jahr aus dem Badenliga-Team in die zweite Mannschaft des TVF. „Aber der Kontakt ist natürlich nie abgerissen und als mich Trainer Marco Dubois im Frühjahr gefragt hat, ob ich wieder mitmache, war der Entschluss schnell getroffen.“