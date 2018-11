Emig-Elf fordert Neckarau

MANNHEIM.Der VfL Kurpfalz Neckarau muss zum Abschluss des Pflichtspieljahrs in der Fußball-Landesliga am Sonntag, 14 Uhr, beim Schlusslicht SG Hemsbach antreten. Alles andere als ein Sieg der Mannschaft der Trainer Bernd Wigand, Richard Weber und Feytullah Genc wäre eine Überraschung – vor allem, weil der nächste Gegner vor einigen Wochen noch kurz vor der Abmeldung stand.

Zweimal haben es die Hemsbacher schon nicht geschafft, ein Team an den Start zu bringen. Treten die Bergsträßer noch ein weiteres Mal nicht an, würden sie disqualifiziert. In diesem Fall wäre die SG Absteiger in die Kreisliga, alle bisherigen Spiele würden aus der Wertung genommen. In den vergangenen Wochen hat die SGH aber eine Mannschaft zusammenbekommen. Trainer ist mittlerweile der im Fußballkreis bestens bekannte Christian Emig. Vor 14 Tagen holte Hemsbach sogar den ersten Saisonsieg. Das 2:0 gegen den FV Brühl ließ aufhorchen und sollte dem VfL Kurpfalz Neckarau eine Warnung sein. Doch die anschließenden Partien in Kirchheim (1:6) und zu Hause gegen den ASC Neuenheim (0:5) gingen verloren. „Wir werden keinen Gegner unterschätzen“, sagt Neckaraus Trainer Feytullah Genc. Sein Team musste zuletzt beim VfB St. Leon eine 0:5-Klatsche einstecken. „Das war eine schlechte Leistung von uns“, gab Genc zu.

Der FC Türkspor hat ebenfalls schlechte Wochen hinter sich. Das Team von Mehmet Ali Topal kassierte in den vergangenen drei Spielen Niederlagen und ist auf Platz sieben der Tabelle zurückgefallen. Beim Ligaachten ASV Eppelheim stehen die Mannheimer am Sonntag, 14 Uhr, vor einer kniffligen Aufgabe.

Spitzenreiter SV Waldhof II könnte seine Tabellenführung ausbauen. Der Tabellenführer empfängt am Sonntag, 14 Uhr, die TSG Eintracht Plankstadt. bol

