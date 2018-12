„Eng bis zur letzten Minute“

Mannheim.Das Derbyfieber in Mannheim steigt, denn heute Abend um 20 Uhr stehen sich in der Irma-Röchling-Halle die Herren des Mannheimer HC und des TSV Mannheim Hockey zum Stadtvergleich in der Hallen-Bundesliga gegenüber. „Für dieses Spiel muss man keinen extra motivieren, da muss man schon eher bremsen“, weiß Nicolas Proske vom TSV, welche Brisanz stets aufs Neue in diesem Duell der Lokalrivalen steckt.

Obwohl der TSVMH dem Nachbarn in der vergangenen Hallenrunde Platz eins in der Südgruppe abgejagt hatte und auch aktuell mit Platz zwei in der Tabelle einen Rang vor dem MHC steht, sieht Proske sein Team dabei keinesfalls im Vorteil. „Einen Favoriten gibt es hier nicht. Das wird heute Abend ein bis zur letzten Minute enges Spiel. Der MHC hat den Heimvorteil und wenn es um etwas ging,, dann haben wir dort noch nie gewonnen“, sagt Proske und findet es daher durchaus an der Zeit, endlich einmal die drei Punkte aus der Irma-Röchling-Halle mitzunehmen.

Auch in der vergangenen Hallensaison, als der TSVMH das beste Team der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga stellte, gelang den „Turnern“ am Neckarplatt kein Sieg. Der ging am 10. Dezember 2017 damals knapp mit 6:5 (3:2) an die Hausherren vom MHC. In dieser Partie standen sich Nicolas Proske und Yannick Dehoff noch als Gegner gegenüber, Dehoff trug bis zum Sommer 2018 schließlich noch das MHC-Trikot. „Umso schöner, dass wir jetzt in einer Mannschaft zusammenspielen. Ich verstehe mich gut mit ihm und er gehört ja auch zur Familie. Er ist ein Jahr jünger als ich und der Sohn meiner Schwester. Da gucken manche schon mal komisch, wenn ich sage, dass ich sein Onkel bin“, sagt Nicolas Proske mit einem Schmunzeln.

Das Derby am heutigen Abend bildet für das TSV-Team nicht zuletzt den Auftakt in einen richtungsweisenden Doppelpack. „Unser Fokus liegt heute auf dem MHC-Spiel, bevor wird dann am Freitag nach München fahren“, weiß der 22-Jährige, dass die Schwarz-Weiß-Roten im heutigen Stadtderby beim MHC und im folgenden Auswärtsspiel beim Münchner SC am Samstag (14 Uhr), schon eine erste Weichenstellung in Richtung erneuter Viertelfinal-Teilnahme vornehmen könnten. „Daher wollen wir aus diesen beiden Spielen natürlich so viele Punkte holen wie möglich, am besten natürlich sechs“, betont der junge Stürmer – auch wenn dies kein leichtes Unterfangen wird.

Doch nach dem knappen Viertelfinal-Aus gegen den späteren deutschen Hallen-Meister UHC Hamburg in der vergangenen Saison haben die „Turner“ durchaus Lust auf mehr. „Vor zwei Jahren haben wir es nicht geschafft, aber sonst haben wir zuletzt stets die Runde der letzten Acht erreicht. Und natürlich würden wir gerne auch mal den nächsten Schritt machen, vielleicht ja schon in dieser Hallensaison. Dafür müssen wir uns aber erst einmal für das DM-Viertelfinale qualifizieren“, sagt der 22-Jährige, der in Stuttgart aufgewachsen ist und als A-Knabe zum TSVMH nach Mannheim wechselte.

Im Süden rechnet er mit einem harten Vierkampf um die beiden Viertelfinalplätze. „Das ist ein enges Rennen, zwischen dem Münchner SC, dem Mannheimer HC dem Nürnberger HTC und uns“, sagt Proske und empfand den 8:1 (2:1)-Heimerfolg gegen die Nürnberger am vergangenen Samstag daher als besonders wichtig. „Und mit Lars Gärtner hatten wir da auch einen Torhüter, der bis auf einen Ball ansonsten alle raus geholt hat“, machen Proske nicht nur seine eigenen vier Saisontore Mut für die laufende Hallenrunde.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018