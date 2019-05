Enigma steht vor Coup

Mannheim.Am Wochenende fallen beim Heimspiel des PSC Mannheim-Schönau wichtige Entscheidungen in den Jazztanz-Ligen. Am Samstag (ab 17 Uhr) hat Zweitligist Enigma die Riesenchance, sich für die Teilnahme an den „Deutschen“ und für Relegation zur 1. Liga zu qualifizieren. Nach drei Wettkampftagen liegt der Aufsteiger auf Rang drei, zuletzt gab es in der Wertung der Fünfer-Jury sogar eine „Eins“ und eine „Zwei“. Mit der Bestätigung des dritten Platzes würde etwas Historisches gelingen, noch nie schaffte es eine PCS-Formation zu den nationalen Titelkämpfen der Aktiven.

Dagegen tritt Jugendligist Flash bei den Regionalmeisterschaften nicht nur als Titelverteidiger an, sondern auch als deutscher Meister. Obwohl neu formiert, hat Flash! dank einer makellosen Runde und allen 15 möglichen „Einsen“ an den drei Wettkampftagen schon die Jugendverbandsliga Baden-Württemberg gewonnen. Der Anspruch der Tänzerinnen am Sonntag (ab 13 Uhr) ist aber nicht nur ein Startplatz bei den „Deutschen“. Sie wollen mehr, mindestens eine Medaille.

Das ist kein Selbstläufer, denn sie haben es nicht nur mit dem saarländischen Meister l’equipe zu tun, sondern auch mit Hessenmeister Neo von der TG Bobstadt und Bayernmeister Next Generation. sd

