Enosis im Aufstiegsmodus

Mannheim.Der SV Enosis Mannheim ist weiterhin das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II. Auch die engen Spiele werden siegreich gestaltet und somit ist der SV Enosis auf bestem Wege, in die Kreisliga aufzusteigen.

SV Enosis – TSV A. V. II 1:0 (1:0)

Für den SV Enosis Mannheim war es das erwartet schwere Heimspiel gegen den TSV Amicitia Viernheim, der dem Tabellenführer alles abverlangten. Beide Teams standen defensiv sicher und am Ende machte lediglich ein verwandelter Freistoß von Avdo Gutic den Unterschied zugunsten des Aufstiegsaspiraten Nummer eins aus.

Leutersh. – SG Mannh. 4:1 (1:1)

In der ersten Halbzeit bot der FV Leutershausen ein schwache Darbietung gegen die SG Mannheim. Trainer Stefan Matthes rüttelte seine Spieler in der Kabine jedoch erfolgreich wach und es folgte der Führungstreffer. Die folgende Überzahl spielte den Leutershausenern zusätzlich in die Karten und letztlich wurde ein ungefährdeter Sieg eingefahren.