Enosis im dritten Anlauf am Ziel

„Wir hätten nach unserem Führungstreffer einfach so weiterspielen müssen. Aber man kann eben nicht 45 Minuten Vollgas gehen bei dem Wetter“, kommentierte Rohrhofs Coach Daniel Katsch den ersten Durchgang. In der zweiten Hälfte hatte der SV Enosis das Geschehen weitgehend im Griff und ließ fast nichts mehr zu. In der 65.Minute entschieden die Griechen dann die Partie: Nach einer Flanke des wuseligen Torschützen Papadopoulos verschätzte sich Rohrhofs Bopp, Dabla nahm den Ball mit, umkurvte SVR-Schlussmann Robin Sold und netzte zum 2:1 ein.

Rohrhof gehen die Kräfte aus

Rohrhof bemühte sich nun, brachte aber die Kräfte nicht mehr auf, um dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. Einzig Daniele Parisi versuchte in der Schlussphase nochmals, das Heft an sich zu reißen, doch scheiterte er zweimal aussichtsreich an Enosis-Torwart Markus Wollnik (89. und 90.).

Auf der Gegenseite hätte der SV Enosis die Partie bereits früher entscheiden können. „Rohrhof musste kommen und das kam unserem Spiel dann sehr entgegen“, erklärte SVE-Trainer Kiritsis. In der Tat hätten die Griechen bei konsequenterer Chancenverwertung bei Kontern im Überzahlspiel das 3:1 und 4:1 machen müssen. So aber blieb es beim 2:1 – ein unter dem Strich verdienter Sieg für den SV Enosis.

„Es war sehr imposant, dass uns so viele Griechen hier unterstützt haben“, jubelte Tsaprounis, während sein Team die „Welle“ vor den eigenen Fans machte.

