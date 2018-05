Enosis strauchelt zur Unzeit

Anzeige

Mannheim.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, gab Tabellenführer SV Enosis Mannheim seinen Verfolgern wieder Anlass zur Hoffnung. Nach dem Remis in Schriesheim hat Enosis vier Spieltage vor Saisonende nur drei Zähler Vorsprung auf Kontrahent Leutershausen, den der SVE am vorletzten Spieltag zum vermeintlichen Aufstiegs-Endspiel erwartet.

Leutersh. – Feudenheim 5:1 (3:1)

Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf gut wieder. Eine klare Angelegenheit für den FV Leutershausen gegen enttäuschende Feudenheimer. Trotz einer defensiven Grundeinstellung des ASV kam der FVL zu unzähligen Tormöglichkeiten.

Schriesheim – SV Enosis 1:1 (0:0)

Der SV Enosis Mannheim stand in der Begegnung gegen den SV Schriesheim von Beginn an tief und ließ den Gegner wie gewohnt kommen. Diese Passivität bestrafte der SVS, doch Enosis hatte die richtige Antwort parat und glich nur wenig später aus. Mit etwas Glück rettete Enosis am Ende immerhin einen Punkt über die Zeit.