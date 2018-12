Enosis vor dem nächsten Schritt

MANNHEIM.Während die anderen Mannschaften der Fußball-Kreisliga bei Bratwurst und Glühwein das Fußballjahr 2018 ausklingen lassen, sind der SV Enosis Mannheim und der SC 08 Reilingen am Sonntag (14 Uhr) nochmals in einem Nachholspiel gefordert.

Der griechische Klub, der als Aufsteiger eine sorgenfreie Runde spielt, will in dieser Partie einen weiteren großen Schritt machen. Mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohten Reilinger könnte der SV Enosis in der Kreisliga auf Rang vier klettern. „Ich erwarte einen positiven Vorrundenabschluss mit einer spielerisch überzeugenden Leistung“, gibt Enosis-Trainer Georgios Petridis seinem Team mit.

Die Abschiedsvorstellung wird es dagegen für Berkan Demiröz sein. Der derzeit Führende in der Torschützenliste (20 Tore) wird die Griechen im Winter in Richtung Verbandsliga zum FV Fortuna Heddesheim verlassen. Auch der SC 08 Reilingen strebt zum Abschluss einen Sieg an, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. wy

