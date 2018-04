Enosis weiter an der Spitze

Anzeige

Ladenburg – SG Hohens. 1:2 (0:1)

Zu Beginn tat sich die LSV Ladenburg gegen die SG Hohensachsen schwer und bekam keinen Zugriff. Die SG lauerte clever auf Konter und war zweimal erfolgreich. Danach zeigte sich die LSV verbessert und dominierte, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Morgen Finale im Kreispokal

Am Dienstag, 1. Mai (15 Uhr), findet im Horst-Krischa-Stadion in Wallstadt das Endspiel im Mannheimer Kreispokal zwischen dem SKV Sandhofen und der TSG Lützelsachsen statt. Nachdem der A-Ligist nicht mehr in die Auf- und Abstiegsentscheidungen involviert ist, ist das Finale das Highlight. SKV-Coach Matthias Burosch: „Wir sind gut vorbereitet und werden alles versuchen, den Pokal zu holen.“ wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2018