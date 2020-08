Ensign Ewart der Gejagte

Mannheim.Ensign Ewart zum Dritten? Am dritten Galopprenntag des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim steigt das nächste Duell zwischen dem fünfjährigen Ensign Ewart von Besitzertrainer Michael Alles (Viernheim) und einem Pferd des Seckenheimer Coaches Marco Klein. Zweimal musste sich sein Thunder Light geschlagen geben, diesmal soll die sechsjährige Smentana im Ausgleich III über 2500 Meter Paroli bieten. „Wenn alles passt und vor allem der Boden nicht zu hart ist, hoffe ich auf den Endkampf.“ Aber vielleicht kann ja auch Pissarro, der neunjährige Oldie von Besitzertrainer Horst Rudolph, mit seiner Erfahrung in Seckenheim punkten. „Doch nur, wenn es nicht zu heiß ist und er Lust hat“, kennt Rudolph seinen Wallach.

Doch am Freitag kommt es ab 16 Uhr in allen sieben angesetzten Rennen zu spannenden Begegnungen. So will sich Earl, der sechsjährige, von Klein betreute Wallach von BRV-Mitglied Gabriele Gaul, im Ausgleich III (1900 m) in Szene setzen. Vor einem Jahr wurde er Zweiter.

Restkontingent an Karten

Hochspannung aus lokaler Sicht verspricht der Ausgleich IV über lange 3000 Meter. Geradezu prädestiniert für die Strecke hält Klein seinen vierjährigen Hengst Bergadler. „Für mich ist er ein Siegkandidat.“ Mit Sarayu und Anni Domani hat Rudolph zwei Eisen im Feuer, doch für beide sind die drei Kilometer Neuland. Der Vierte im Bunde ist Kashani, der siebenjährige Wallach von BRV-Präsident Stephan Buchner. „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass eventuell wieder Rang drei drin ist. Aber ich wäre auch mit einer Platzierung zufrieden.“

Während Horst Rudolph im Ausgleich IV über 1900 Meter mit seinem hochtalentierten Irukandji noch einmal testet, ob ihm Bahnen, die rechts herum geritten werden, tatsächlich nicht liegen, hat er im sechsjährigen Furous im Ausgleich IV über 1400 Meter einen Favoriten. Schließlich hat der Wallach nach Platz drei zum Saison-Auftakt am letzten Renntag gewonnen. Von den 300 Tickets gibt es noch ein kleines Restkontingent online unter badischer-rennverein.de sd

Info: Live-Übertragung unter www.deutscher-galopp.de

Donnerstag, 06.08.2020