Entwarnung bei Bührer

Ludwigshafen.Aufatmen bei den Eulen Ludwigshafen: Eine schwere Knieverletzung bei Pascal Bührer (Bild) hat sich nicht bestätigt. Der Mittelmann des Pfälzer Handball-Bundesligisten musste bei der 19:29-Niederlage beim THW Kiel nach 51 Minuten mit Schmerzen vom Platz, es wurde der nächste längerfristige Ausfall bei den ohnehin schon vom Verletzungspech gebeutelten Eulen befürchtet.

Nach einer eingehenden MRT-Untersuchung am Montag konnte Bührer dann aber Entwarnung geben. „Nichts kaputt, meinem Knie geht es super“, meldete der 25-Jährige am Montagmittag erleichtert, als er vom Arzt-Termin kam. Damit steht auch einem Einsatz im nächsten Heimspiel nichts im Weg. Die Eulen empfangen am Samstag um 20.30 Uhr in der Eberthalle die Füchse Berlin.

Verzichten müssen die Eulen allerdings vier bis sechs Wochen auf Linksaußen Jan Remmlinger. Der Eulen-Profi hatte in Kiel einen Nasenbeinbruch erlitten, der nun am Freitag im Uni-Klinikum Mannheim operiert werden muss. „Früher geht es leider nicht, weil die Schwellung der Nase noch zu stark ist und für die OP abgeklungen sein muss“, sagt Remmlinger. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020