Ereignis mit langer Geschichte

Weinheim.In Deutschland wird seit 1811 geturnt, als Friedrich Ludwig Jahn (1778 – 1852) in Berlin auf der Hasenheide den ersten Turnplatz errichtete. Er wollte nicht nur, dass alle Menschen ohne Standesunterschied die Möglichkeit zur körperlichen Bewegung hatten, sondern sah im Turnen auch ein sozialpädagogisches Instrument, um den deutschen Einheitsstaat voranzutreiben.

Politisch gab es den zwar noch nicht, als 1860 in Coburg das erste Deutsche Turnfest stattfand, dennoch war es eine frühe nationale Bewegung. Parallel dazu entwickelte sich in einigen deutschen Ländern der Wunsch nach regionalen Treffen. An Pfingsten 1845 kamen in Heidelberg Turner aus ganz Süddeutschland zusammen, um das erste große Turnfest zu planen.

Bis 1912 hatte sich die Zahl auf 5 718 Starter in 292 Vereinsriegen und 1 398 Wettkämpfer im neuen Zwölf- und Sechskampf gesteigert. Wegen des Ersten Weltkrieges fand das nächste Treffen erst wieder 1918 statt. Frauen waren bis dato übrigens in der Minderheit, Turnen war ihnen im 19. Jahrhundert verboten. Nach dem Krieg waren sie in Sachen Mitgliedschaft formal gleichberechtigt, was die Teilnahme an den Turnfesten noch lange nicht beinhaltete.