Erfahrung plus Talent

Jesse Weißenfels (zuletzt Stuttgarter Kickers, 26 Jahre, 1,85 Meter, Angriff): Weißenfels wurde fußballerisch in Mönchengladbach groß und spielte zuletzt bei den Stuttgarter Kickers. Der Mittelstürmer verpasste den Großteil der Vorbereitung wegen einer Wadenverletzung, ist seit rund einer Woche aber im Mannschaftstraining. „Jesse ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird mit seiner Schnelligkeit viel Schwung in unser Angriffsspiel bringen“, meint Sportchef Kientz.

Maurice Hirsch (zuletzt Stuttgarter Kickers, 25 Jahre, 1,75 Meter, Mittelfeld): Hirsch ist beim SVW groß geworden und kann sogar auf Bundesliga-Einsätze bei Hannover 96 zurückblicken. „Die jüngste Verletzung ist auskuriert und Fußball spielen verlernt man nicht“, blickt der Neckarauer nach vorne. Und auch Coach Trares ist zuversichtlich: „Er ist ein Spieler, der uns weiterhelfen kann.“

Valmir Sulejmani (zuletzt Hannover 96 II, 22 Jahre, 1,85 Meter, Angriff): Der kosovarische Nationalspieler hat in jedem Vorbereitungsspiel getroffen und ist die große Hoffnung im Sturm. „Der SV Waldhof ist ein traditionsreicher Club und eine echte Marke“, freut sich der 22-Jährige auf die neue Aufgabe. th

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018