Erfolg auf ganzer Linie

MANNHEIM.Zum Saisonanschluss waren noch einmal alle Tischtennis-Damenteams der SG Käfertal/Waldhilsbach erfolgreich. Die SG I gewann in der Verbandsliga gegen Tiefenbronn und belegte als Aufsteiger den dritten Tabellenplatz.

Die Käfertaler Damen (SG II) entschieden ihr Spiel in Schefflenz-Auerbach mit 8:5 für sich und gehen somit als Tabellenachter in die Relegation, die am Wochenende stattfindet. „Da wollen wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte Spielerin Heike Czech. Gegner sind die TTG Birkenau und der TTC Forchheim. Beste Spielerin bei der SG II war Christine Rödler, die alle drei Einzel gewann. Die restlichen Punkte steuerten das Doppel Lehr/Czech sowie im Einzel je zweimal Sabine Lehr und Tina Stein bei. Die dritte Mannschaft der SG siegte in der Bezirksliga gegen Schlusslicht SG Pius-Schwetzingen und schloss die Runde auf dem fünften Tabellenplatz ab.

DJK kommt unter die Räder

Die Herren der DJK Mannheim verloren in der Verbandsklasse beim TTV Heidelberg mit 2:9. Kapitän Robert Hackmann gewann ein Einzel und war mit Paul Rebsam im Doppel erfolgreich. Die DJK landete im Endklassement auf dem sechsten Tabellenrang. Die SG DJK St. Pius/MTG Mannheim muss zurück in die Bezirksliga. Die Neuhermsheimer unterlagen dem VfB Mosbach-Waldstadt klar mit 1:9. Aaron Hein und Marcus Wigand gewannen ihr Eingangsdoppel, danach glückte jedoch kein Punktgewinn mehr.