MAINZ.Die Basketballer der SG Mannheim haben ihre Niederlagenserie in der Regionalliga Südwest gestoppt: Das Team von Trainer Peter Eberhardt gewann beim ASC Theresianum Mainz mit 83:73 (35:41).

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das gibt wieder neues Selbstvertrauen im Hinblick auf die Begegnungen, die nun folgen“, sagte der Mannheimer Coach Peter Eberhardt. Dabei fuhr die SG quasi mit dem letzten Aufgebot nach Mainz. „Es haben wichtige Spieler wegen Krankheit abgesagt. Wir waren nur zu siebt und einem Spieler, der bei uns in der Jugend aktiv ist“, sagte der Mannheimer Trainer.

Kuhn und Maringer glänzen

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Mainz führte nach dem ersten Viertel mit 23:20. Zur Pause lagen die Mannheimer mit sechs Punkten zurück. Bei der SG zeigten vor allem Alexander Kuhn, der mit 27 Punkten zum Topscorer des Neulings avancierte, und Marcel Maringer, der 26 Punkte erzielte, eine ganz starke Leistung. Im dritten Viertel gelang der SG in der 28. Minute durch einen Korbleger von Kuhn die Führung zum 59:58. In der Folge zogen die Mannheimer auf 64:58 (31.) weg. Mainz kam aber noch einmal zurück, übernahm erneut mit 69:68 (36.) das Ruder. Doch mit 13 Punkten in Folge entschied die SG zwischen der 37. und 39. Spielminute die Begegnung für sich.

„Wir haben super gekämpft, nach den letzten Negativerlebnissen kam dieser Erfolg zur rechten Zeit“, sagte Coach Peter Eberhardt nach dem dritten Saisonsieg seiner Mannschaft, die in der Tabelle auf den zehnten Rang kletterte. bol

