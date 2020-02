Erfolgreich im DHB-Dress

Madrid/Johannesburg.Im Rahmen der Olympia-Vorbereitung sind beide deutsche Hockeynationalmannschaften in der Fremde unterwegs. Während sich die Damen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) noch bis zum 28. Februar in Spanien auch auf den Auftakt in die FIH Pro League-Saison gegen Belgien am 19. März in Mönchengladbach vorbereiten, sind die DHB-Herren noch bis zum 1. März beim Lehrgang in Südafrika aktiv.

Die Damen haben zwei inoffizielle Länderspiele gegen Spanien bestritten, die mit 2:0 (1:0) und 5:1 (2:1) gewonnen wurden. Zum 5:1-Sieg steuerte Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC das 3:1 (31./ Strafecke) bei. Sie zählt ebenso wie Clubkameradin Naomi Heyn zum deutschen Aufgebot.

Herrenbundestrainer Kais al Saadi setzt sogar noch stärker auf Präsenz aus der Quadratestadt. Paul-Philipp Kaufmann absolvierte sein erstes offizielles A-Länderspiel, der Debütant vom TSV Mannheim Hockey traf beim 11:2 (5:0)-Kantersieg über Gastgeber Südafrika zum 3:0 (22.). Auch Kaufmanns Vereinskollege Alexander Stadler gab gegen den Olympiavorrundengegner sein A-Nationalmannschaftsdebüt und hütete das deutsche Tor. Am Kantersieg wirkte mit Linus Müller, Teo Hinrichs und Justus Weigand auch ein Trio vom Mannheimer HC mit,

Den zweiten Vergleich gewann das deutsche Team am Sonntag mit 7:1 (2:0), wobei Müller und Hinrichs erneut zum Einsatz kamen, während Alexander Stadler Ersatztorhüter war und Kaufmann und Weigand pausierten. and

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020