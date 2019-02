Erfolgreiche Aufholjagd

Heidelberg.Die MLP Academics haben den vierten Tabellenplatz in der Basketball-ProA-Liga zurückerobert. Nach einer starken Schlussphase setzten sich die Heidelberger im Verfolgerduell mit 85:81 (39:43) gegen das Team Ehingen Urspring durch. Entscheidenden Anteil am Erfolg in einem echten Krimi hatten Eric Palm, der in den letzten zehn Minuten aufdrehte, und Shy Ely, der Kevin Yebo nach der Pause erfolgreich auf den Füßen stand.

„Ich habe heute das Gefühl, dass wir die Play-offs verdient haben, deshalb war ich nach der Partie sehr emotional dabei“, sagte Heidelbergs Trainer Branislav Ignjatovic. „Eric Palm war unser Matchwinner. Was er in der letzten Phase des Spiels gezeigt hat, war sehr, sehr gut. Dazu hat Shy Ely teilweise überragend verteidigt und Kevin Yebo in der zweiten Halbzeit aus dem Spiel genommen.“

Entscheidung kurz vor Schluss

Ehingen startete stark. Dank einiger erfolgreicher Distanzwürfe erspielten sich die Gäste im Heidelberger Olympiastützpunkt eine Führung, die sie bis kurz vor Schluss verteidigten. Angeführt von Palm, der 13 seiner 16 Punkte im letzten Viertel erzielte, kamen die Academics aber heran. Nachdem er die Partie ausgeglichen hatte, stand die Halle kopf, als Ely durch die Zone flog und erfolgreich zum Dunk ansetzte. Diesen Vorsprung ließen sich die Heidelberger nicht mehr nehmen.

Academics: Würzner (11), Smith (16), Schmitt (1), Ely (16), Liyanage (3), Ney (6), Heyden (12), Oppland (4), Palm (16), Brunnenkant, Aichele, Schöpe. cr

