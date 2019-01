Erfolgreiche Revanche

Mannheim.Für die beiden Heimniederlagen in Mannheim nahmen die Mad Dogs Mannheim am Wochenende in der Fraueneishockey-Bundesliga erfolgreich gegen die Eisbären Juniors Berlin Revanche. So siegten die Schwarz-Gelben nicht nur am Samstag im Berliner Wellblechpalast mit 6:3 (3:0, 2:2:1:1) sondern nahmen auch Sonntag mit einem 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)-Sieg die Punkte aus der Hauptstadt mit.

Ausgerechnet gegen ihr altes Team traf dabei Mad Dogs-Neuzugang Kelsey Soccio zum zwischenzeitlichen 2:0, die am Samstag ihr Debüt im Mannheimer Trikot gab. Die überragende Akteurin am Samstag war aber Theresa Knutson mit vier Treffern, außerdem traf Lisa Campeau für die Gäste. Am Sonntag schnürten dann Yvonne Vorlicek, Theresa Knutson und Pia Clauberg jeweils Doppelpacks.

Während die Mad Dogs Platz fünf in der Bundesliga festigten, verpassten Fine Raschke und Xenia Merkle am Sonntag bei der B-WM in Österreich mit den deutschen U 18-Juniorinnen durch eine 1:5-Niederlage gegen die Slowakei den Aufstieg in die A-WM. and

