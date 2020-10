Erfolgreicher Saisonauftakt

Mannheim.Einen Start nach Maß hat die SG Friesenheim/Spartak Mannheim in der Futsal-Regionalliga Südwest gefeiert. Gegen den Futsal Nova Club gelang der Mannschaft von Trainer Denis Peschke ein 5:3 (3:1)-Sieg. Die Tore für die Spielgemeinschaft schossen Mirco Obeldobel (2), Maximilian Jäger, An Tri Tran und Sreto Marjanovic.

„Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns, aber es besteht durchaus noch Steigerungspotenzial“, sagte Coach Peschke. Fortgesetzt wird die Saison am Samstag (19 Uhr), wenn die SG Friesenheim/ Spartak Mannheim erneut in einem Heimspiel in der Sporthalle Schwetzingerstadt auf den 1. FC Underdogs Rhein-Hunsrück trifft. wy

