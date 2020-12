Erinnerung an eine Sensation

Ludwigshafen.Flensburg, da war doch was. Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstagabend den nächsten ganz großen Brocken in der Handball-Bundesliga vor der Brust. Das Team von Trainer Benjamin Matschke empfängt um 20.30 Uhr in der Eberthalle die SG Flensburg-Handewitt. Alles andere als eine Niederlage der Pfälzer wäre eine krasse Überraschung. Allerdings: In der vergangenen Saison gelang gegen den haushohen Favoriten die Sensation.

Matschke muss weiter ohne die verletzten Christian Klimek, Jan Remmlinger und Jannik Hofmann planen. Dafür hoffen die Eulen auf Neuverpflichtung Sergey Gorpishin, der bei der Niederlage beim Bergischen HC zu einem Kurzeinsatz kam. Der Kreisläufer wurde bis Jahresende verpflichtet, um den verletzten Klimek zu ersetzen. „Am Samstag wird er mehr spielen. Und dann hoffen wir, dass Sergey nächste Woche so weit ist, dass er uns punktuell schon helfen kann“, sagt Matschke.

Gorpishin soll helfen

Gorpishin kam vom nordmazedonischen Spitzenclub Vardar Skopje. „Er hat lange nicht gespielt, da kann man keine Wunderdinge erwarten“, tritt Kapitän Gunnar Dietrich auf die Bremse und warnt vor überzogenen Erwartungen an den russischen Nationalspieler. „Wir brauchen Körperlichkeit, die hat er“, sagt Matschke.

Der Neue ist zwei Meter groß und bringt 106 Kilo auf die Waage. Matschke lobt: „Er hat ein Ziel mit der russischen Nationalmannschaft. Er will zur WM und hat eine große Motivation, dass er jetzt auf dem Niveau spielen kann. Das gefällt mir.“

Die SG Flensburg-Handewitt kommt am Samstag ohne Nationalspieler Franz Semper in die Ebert-Halle. Der 23-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden zugezogen. Ohne ihn gewann der Tabellenführer zuletzt gegen TUSEM Essen mit 35:28.

Bei den Eulen sind die Erinnerungen an den 25:23-Sieg am 19. Dezember 2019 noch frisch. „Wir müssen mehr in Richtung Tor gehen. Man muss verlangen können, dass sich jeder aggressiv verausgabt. Wir haben keine Zeit, wir müssen uns extrem verbessern“, fordert Kapitän Dietrich. Vielleicht gelingt den Ludwigshafenern ja die nächste Sensation. bol

