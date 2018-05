Erlebte Gemeinschaft beim Turnfest

Anzeige

Wie es ist, ganz oben zu stehen, hat das Mädchen, das seit sechs Jahren turnt, aber auch Ballett und Theaterspielen liebt schon mehrfach erlebt: „Unser Team hat bei den Landeskinderturnfesten immer gewonnen.“ Außerdem spielt sie ihre Stärken am Boden in der A-Liga aus. „Ich glaube, es wird einfach toll, fünf Tage mit allen zusammen zu sein“, ist das Mädchen offen für die „Wundertüte“ Turnfest. Auch wenn Weinheim nur wenige Kilometer entfernt ist, stand es für die TSG Seckenheim außer Frage, das volle Turnfestprogramm mitzumachen - inklusive Quartier in einer Schule.

Feiern gehört dazu

„Ohne die Übernachtung in der Schule und ohne das Gemeinschaftserlebnis mit den anderen aus dem Verein würde das ganz besondere Feeling fehlen“, ist die 15-jährige Lara Gutperle überzeugt, die immerhin schon letztes Jahr das Deutsche Turnfest in Berlin erlebte. „Sonst wäre es ja nur ein ganz normaler Wettkampf“, freut sie sich, gemeinsam mit den Jungs aus ihrem Verein „rumzuziehen“ und zu feiern.

Karten für die Eröffnungsparty, die Fete der Turnerjugend und die BadenMediaKultparty sind gebucht, außerdem steht der Gaudi-Wettkampf auf dem Programm, den die 13 Mädchen und die acht Jungs der TSG-Turnabteilung gemeinsam bestreiten. Doch wie sich die im Vergleich zum Deutschen Turnfest kleinere und kompaktere Version an der Bergstraße anfühlt, kann sie sich noch nicht so richtig vorstellen. Im Gegensatz zu Berlin, als sie mit ihrem Wettkampf „gar nicht zufrieden“ war, hat Lara diesmal große sportliche Ambitionen. Wie Holly will sie bei den Landesbestenkämpfen in die Top Fünf. „Das ist machbar“, sagt die Turnerin aus Heddesheim, die bis Ende 2016 für die dortige TG startete und im neuen Club viel dazu beigetragen hat, dass die TSG Seckenheim im März sensationell aus der Landes- und die Verbandsliga aufgestiegen ist.

TSG Seckenheim lebt Werte vor

Die Faszination der Mädchen für Turnfeste kommt nicht von ungefähr, sondern wird in der TSG vorgelebt. Auch von der 36-jährigen Trainerin Tanja Hubbuch, die als Lehrerin jeden Tag sieht, wie sich ein Gemeinschaftserlebnis auf die Entwicklung Jugendlicher auswirkt. „Sie profitieren ein ganzes Leben davon. Die Unterschiede zu denen, die so etwas nicht kennen, sind groß.“ Natürlich hat sie ihre eigene Turnfestvergangenheit, schließlich lernte die Tochter einer Trainerin quasi im Verein das Laufen. Wegen einer clubinternen Altersbegrenzung auf 14 Jahre durfte sie aber erst 1997 zum ersten Mal mit zu einem Großevent.

Eine besondere Erinnerung verbindet TSG-Vorstandsmitglied Regina Kasper mit Weinheim. „Ich war 1977 mit 18 Jahren die allererste Turnfestsiegerin für den damaligen TB Jahn Seckenheim“, erinnert sich die Turn-Abteilungsleiterin nur zu gerne an das erste Landesturnfest in der Zweiburgenstadt. „Bis auf Berlin 1987, als ich schwanger war, habe ich seit 1973 in Stuttgart alle Landes- und Deutschen Turnfeste mitgemacht. Es ist immer ein Riesenerlebnis und ich liebe es, Tag und Nacht mit den Kindern und Jugendlichen zusammen zu sein.“

Als Häuptling hält sie auch in Weinheim ihre Gruppe zusammen, ist darüber hinaus in die Organisation eingebunden. „Die TSG übernimmt die Bewirtung der Sachsenhalle in Großsachsen, in der fast alle Gerätewettkämpfe der Frauen und Mädchen stattfinden.“ Das bedeutet ein Drei-Schicht-Betrieb. Das Beste daran: „Ich kann alle unsere Mädels turnen sehen und unsere Übernachtungsschule ist genau neben der Halle.“ Das einzig Negative: Für einen eigenen Wettkampf hat sie diesmal keine Zeit. „Aber bei den Abendveranstaltungen bin ich dabei.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018