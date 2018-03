Erst im Carré, dann im Parcours

Anzeige

Mannheim.Die RG Neckarau hält viel auf Tradition und so werden an den beiden kommenden Wochenenden wieder Reitsportler aus der Region und den angrenzenden Bundesländern dem Großen Hallenturnier an der Fohlenweide Glanz verleihen. Sie schätzen die bekannt professionelle Organisation und die guten Bedingungen auf der Anlage. Einen zusätzlichen Reiz bieten die Preisgelder, die für alle Wettbewerbe ausgeschrieben sind.

Ab heute bis Sonntag steht die Dressur im Mittelpunkt. Unter den 14 Prüfungen finden Kinder in den Führzügelklassen ebenso eine Plattform wie geübte Reiter und Reiterinnen. Die größte Herausforderung ist eine M-Prüfung mit einem Stern am Sonntag, 15.30 Uhr. Weil den Nachwuchswettbewerben besonderes Gewicht zukommt, ist ein weiterer Höhepunkt der Jugendförderpreis des PSV Nordbaden (Kl. A), der Samstag um 8 Uhr beginnt.

Viertägiges Springturnier

Vier Tage dauert das Springturnier vom 15. bis 18. März, bei dem 19 Prüfungen fast aller Schwierigkeitsgrade auf dem Programm stehen. Clou ist das S-Springen mit zwei Sternen samt Siegerrunde am Sonntag, 18. März, 14 Uhr.