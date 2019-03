Ertz und Müller bei der RG ganz vorn

Mannheim.Der Sieg von Maximilian Ertz auf Curli Su im S-Springen mit zwei Sternen krönte das Hallenreitturnier der RG Neckarau. Denn der Sohn des RG-Reitlehrers Michael Ertz wurde in Mannheim groß, arbeitet jetzt als Bereiter in der Rhön, gilt in seiner Heimat aber noch immer als Lokalmatador. Er leistete sich im Stechen nur einen Zeitfehler.

Im Zwei-Phasen-Springen der S-Klasse überraschte Marian Müller (RC Hofgut Albführen). Dem 24-jährigen Bereiter vom Bodensee, der erstmals in Mannheim an den Start ging, gelang in einem kniffligen Parcours ein Doppelsieg auf Coala Queen und Coupe de Alb. Ertz wurde hier Sechster und Siebter. Weiterer Bericht folgt sd

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019