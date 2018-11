Es droht der Absturz

MANNHEIM.Die Regionalliga-Basketballer der SG Mannheim hatten sich für das Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern viel vorgenommen. Doch nach der Partie vor 400 Zuschauer in der GBG Halle stand für das Team von Coach Peter Eberhardt erneut eine Niederlage. Die SG unterlag gegen die Roten Teufel mit 60:76 (39:37). „Das war eine bittere Niederlage. Das Ergebnis ist letztlich viel zu deutlich ausgefallen“, befand der Mannheimer Trainer.

Spieler der Partie war Isaah Negron, der den FCK quasi im Alleingang zum Sieg führte. Der 19-jährige Spielmacher erzielte im Kellerduell der Ersten Regionalliga 24 Punkte. Mit einer herausragenden Dreierquote von 50 Prozent machte der Youngster in einem bis zum dritten Viertel umkämpften Spiel den Unterschied. Sechs seiner insgesamt zwölf Würfe von außen fanden ihr Ziel. „In dieser Phase haben wir einfach schlecht die Dreier verteidigt und selbst aus der Distanz nicht getroffen“, sagte Eberhardt.

In einer umkämpften ersten Hälfte führten die Pfälzer nach dem ersten Viertel mit 21:17 (10.). Doch die Mannheimer schlugen zurück und lagen zur Pause selbst mit 39:37 vorne. Im dritten Viertel bauten die SG-Akteure dann die Führung zwischenzeitlich auf 52:43 (27.) auf.

Doch dann hatte Negron seinen Auftritt. Mit elf Punkten in Folge, darunter drei blitzsaubere Dreier, drehte der Aufbauspieler die Partie für die Roten Teufel fast im Alleingang. Mit einer knappen 54:53-Führung ging Kaiserslautern in den Schlussabschnitt. Dort gelang den Mannheimern dann sieben Minuten lang kein Korb. Der FCK zog entscheidend auf 65:53 (37.) weg und gewann letztlich noch deutlich.

„Endspiel“ in Mainz

„Wir sind einfach noch nicht so richtig eingespielt. Die Ausfälle von Spielern wie Arvydas Vaitiekus machen sich bemerkbar“, betonte SG-Coach Eberhardt nach der fünften Niederlage in Folge, die den Aufsteiger auf den drittletzten Tabellenplatz fallen ließ. Das Auswärtsspiel am kommenden Wochenende beim Ligazehnten ASC Teresianum Mainz rief der Mannheimer Trainer schon als kleines Endspiel aus. „Jedenfalls ist diese Begegnung sehr wichtig für uns“, sagte Eberhardt. Bei einer erneuten Niederlage droht der SG das Abrutschen auf den letzten Tabellenrang. Fakt ist: Die Mannheimer sind nun voll im Abstiegskampf angekommen. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018