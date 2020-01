Es fehlen 28 Sekunden

Stine Kurz (l.) traf beim 3:3 gegen den Münchner SC doppelt. © Imago

Mannheim.Die Hockey-Damen des Mannheimer HC haben das Viertelfinale um die Deutsche Hallen-Meisterschaft denkbar knapp verpasst. Im „Endspiel“ um den zweiten Play-off-Platz in der Süd-Gruppe hätte der MHC einen Heimsieg gegen den Münchner SC benötigt, kassierte aber 28 Sekunden vor Schluss noch den 3:3 (1:0)-Ausgleich, der dem MSC neben dem bereits qualifizierten TSV Mannheim ins Viertelfinale brachte. Der MHC schloss die Saison im Süden auf Platz drei ab.

„Nachdem wir schon mit 3:1 geführt hatten, tut der Ausgleich so kurz vor Schluss natürlich weh. Ein DM-Viertelfinale wäre für dieses junge Team noch mal eine gute Erfahrung gewesen“, sagte MHC-Coach Nicklas Benecke, für den sich das sechste Remis der Saison wie eine Niederlage anfühlte. „Trotzdem haben wir mit dieser sehr jungen Truppe eine gute Hallenrunde gespielt und sind weiter zusammengewachsen“, wischte MHC-Spielerin Stine Kurz die verständliche Enttäuschung schnell beiseite. Schließlich steht für sie und MHC-Clubkollegin Charlotte Gerstenhöfer nun vom 24. bis 26. Januar die Hallenhockey-EM in Minsk an.

TSVMH jetzt gegen Mülheim

Dafür zeigte sich Kurz, die den MHC mit zwei Strafeckentreffern (29., 46.) mit 2:1 in Führung schoss schon in guter Form. Jule Bleuel hatte für den MSC zum 1:1 (40./ SE) getroffen. Leah Lörsch erhöhte auf 3:1 (50.), aber Cara Sambeth (55.) und Julia Mackensen (60.) ließen den MSC den Viertelfinaleinzug bejubeln.

Als Viertelfinalteilnehmer stand der Südmeister TSV Mannheim Hockey bereits fest und mit einem 5:2 (3:0)-Sieg gegen den Nürnberger HTC besiegelten die TSVMH-Damen den Abstieg der Franken. Lisa Schall (17./ SE, 19./SE), Laura Pfaff (29.), Marie Neumann (39.) und Tara Duus (40./SE) hatten ein 5:0 herausgeschossen, ehe der NHTC zweimal traf. „Wir haben im Hinblick aufs Viertelfinale schon etwas ausprobiert“, sagte TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller, der nun mit seinem Team am 1. Februar den Westzweiten Uhlenhorst Mülheim empfängt. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020