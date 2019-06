Es geht um Tickets für die U-20-Europameisterschaften

Mannheim.Die 26. Bauhaus-Juniorengala, bei der am 29./30. Juni die besten 400 U-20-Leichtathleten aus 20 Nationen im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion ihre Visitenkarte abgeben, hat vier Farben. Der Kern sind die Tickets für die U-20-Europameisterschaften, die drei Wochen später im schwedischen Boras stattfinden. Darüber hinaus ist das weltweit geschätzte Meeting für die jeweils drei stärksten U-18-Asse des DLV der alles entscheidende Wettkampf für jeweils eine einzige Fahrkarte zu den Olympischen Jugendspielen (EYOF) in Baku (20. bis 28. Juli). Dann haben die Top-Sprinter und -Sprinterinnen auf dem Weg zur WM in Doha die Möglichkeit, sich zu empfehlen, zudem findet die 2018 so gut angekommene Inklusions-Staffel mit Behinderten und Nichtbehinderten eine Fortsetzung. „Wir wollen ein Zeichen setzen, was der Sport als gesellschaftliche Kraft leisten kann“, sagte Meeting-Chef Rüdiger Harksen bei einer Pressekonferenz im Hilton Garden Inn.

Einen Mehrwert hat die Juniorengala auch für die am Beginn ihrer Karrieren stehenden jungen Leute. Andreas Hofmann, derzeit der weltbeste Speerwerfer, erinnert sich noch gut an seine erste und einzige Gala vor genau zehn Jahren. „Es war mein erstes großes internationales Meeting. Ich wusste, wenn ich vor eigenem Publikum in meinem Stadion meine Leistung bringe, dann habe ich auch das Ticket gelöst. Dementsprechend habe ich mich vorbereitet, mich mit 77,84 m – der damaligen Weltjahresbestleistung der U 20 – profiliert und dann auch Gold bei der EM gewonnen – mit 75,98 m.“

Inzwischen ist der 28-jährige Vize-Europameister und Diamond-League-Sieger von der MTG zwar in Sphären von über 90 Metern angekommen, aber der Stellenwert der Juniorengala als Vorab-EM ist geblieben. Das bestätigte der für die U 20 zuständige Bundestrainer Dietmar Chounard. „Wer in Mannheim gewinnt, ist auch bei der EM vorne“, sieht er einen entscheidenden psychischen Faktor.

„Die Veranstaltung ist uns wichtig, denn hier können sich unsere jungen Leute bei Abläufen wie bei einer internationalen Meisterschaft mit der Weltspitze messen“, versicherte DLV-Präsident Jürgen Kessing, dass der Verband auch in Zukunft am Standort Mannheim festhalten wird. Das hörten nicht nur die Vertreter der Hauptsponsoren von Bauhaus und der BASF gerne, sondern auch Uwe Kaliske, der Leiter des Fachbereichs Sport und Freizeit der Stadt Mannheim. Die hilft der Gala finanziell, hat aber durch tatkräftige Mithilfe bei der Reparatur der lädierten Kunststoffbahn die Voraussetzungen geschaffen, dass Ende Juni die besten Nachwuchsleute der Welt perfekte Bedingungen vorfinden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019