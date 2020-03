„Es ist noch nichts entschieden“

Darmstadt.Auch ohne Corona-Krise ist für Mathias Wittek an aktiven Fußball derzeit nicht zu denken: Der Innenverteidiger vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 riss sich im November Kreuz- und Außenband und fällt voraussichtlich zehn bis zwölf Monate aus. Obwohl das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist, hat er persönlich Glück, kann weiter seine Reha absolvieren und macht dabei gute Fortschritte, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ungeachtet der Tatsache, dass er in dieser Spielzeit nicht mehr selbst eingreifen kann, wünscht sich Wittek, dass die laufende Saison zu Ende gespielt wird. „Es ist doch sportlich noch nichts entschieden. Es wäre unbefriedigend, wenn das offenbliebe“, sagte der gebürtige Pole, der in der Jugend des TSV 1860 München ausgebildet wurde und Anfang 2019 vom 1. FC Heidenheim nach Darmstadt kam.

„Notfalls sollte es Geisterspiele geben, auch wenn Fußball ohne Fans natürlich doof ist“, sagte Wittek. „Aber wir müssen alle Kompromisse eingehen und Abstriche machen, damit das Große und Ganze möglichst bald wieder funktioniert.“

Diese Kompromisse umfassen aus seiner Sicht auch Einschnitte beim Gehalt: „Ich denke, dass ein Gehaltsverzicht überall ein Thema wird“, sagte er. „Es sollen ja möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Da bleibt es nicht aus, dass auch die Profis manche Opfer bringen müssen.“

An diesem Montag wird Wittek 31 Jahre alt. Nach einem großen Fest zum runden Geburtstag im vergangenen Jahr gibt es diesmal eine Feier in den eigenen vier Wänden mit seiner Frau und den drei Kindern zwischen vier Monaten und vier Jahren . „Ich bin nicht traurig, wenn es diesmal etwas ruhiger ist“, meinte er.

Große Wünsche habe er nicht – außer Gesundheit für seine Familie und sich. „Und ich hoffe, dass wir das, was wir derzeit erleben, als Gesellschaft gut in den Griff bekommen und dass das alles ein positives Ende nimmt.“

Der SV Darmstadt 98 kann in der Corona-Krise unterdessen auf gewisse Rücklagen bauen, ist aber „definitiv hart betroffen“. Dies sagte Rüdiger Fritsch, der Präsident des Fußball-Zweitligisten in einem Interview auf hessenschau.de. „Wir warten auf vier Millionen Euro Medienerlöse. Bei einem Gesamtetat von knapp 30 Millionen Euro sind das mehr als zehn Prozent, die fehlen.“ Dazu kämen unter Umständen Rückforderungsansprüche der Sponsoren plus Dauerkarteneinnahmen, die vielleicht zurückzuzahlen seien. Dies sei eine weitere siebenstellige Summe.

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga ruht mindestens bis zum 30. April. Eine entsprechende Empfehlung des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL), in der auch Fritsch sitzt, werden die 36 Profivereine auf der Mitgliederversammlung wohl am Dienstag beschließen. Auch den Lilien fehlen noch neun Spiele in dieser Saison. „Es kommt auf die Substanz an. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir mit Darmstadt zwei Jahre in der Bundesliga sein durften“, sagte Fritsch zur finanziellen Lage. „Und da die Fernsehgelder ja unter anderem auf einer Fünfjahreswertung beruhen und bei uns noch zwei Bundesligajahre einfließen, haben wir im TV-Ranking einen guten Platz inne.“

Noch gebe es im Verein keine Kurzarbeit, man hoffe, das noch lange herauszögern zu können. „Wir haben alles nach unten gefahren, was nach unten zu fahren ist. Kurzarbeit geht rein theoretisch auch für Spieler, aber das werden wir in Darmstadt eher nicht tun“, sagte Fritsch. Man hoffe auf den klaren Solidaritätsgedanken und Gehaltsverzicht der Profis: „Die Signale der Spieler sind sehr positiv.“ dpa

