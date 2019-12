„Es muss alles passen“

Großsachsen.Nach dem klaren Sieg gegen den SC DHfK Leipzig II wartet am Samstag (19.30 Uhr) mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen die nächste Bundesliga-Reserve auf die Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen. Die U 23 der HSG Wetzlar steht mit 16:12 Punkten auf Rang sieben und die bisherigen Leistungen der HSG-Youngster sind umso erstaunlicher, da der Bundesligist in Zukunft keinen Drittliga-Handball mehr unterstützen und seine Mannschaft nach der Saison freiwillig zurückzuziehen will.

Mittlerweile gibt es aber wieder eine geringe Chance, das Team zu erhalten. Ein Sponsoren-Gremium hat sich gebildet um Wege zu suchen. „Ob Rückzug ja oder nein hat uns aber nicht zu interessieren. Wer gedacht hat, die Mannschaft spielt nach der Bekanntgabe mit angezogener Handbremse, lag komplett daneben. Die hauen sich eher noch mehr rein“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. „Diese Mannschaft ist verdammt stark und von vielen Positionen gefährlich. Es muss Samstag alles passen, wenn wir was mitnehmen wollen.“ hm/red

