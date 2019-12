„Es muss heiß hergehen“

Großsachsen.Der TVG Großsachsen steht in der 3. Handball-Liga vor einem richtungsweisenden Spiel. Die Mannschaft von Trainer Stefan Pohl empfängt am Samstag (20 Uhr) den Northeimer HC in der Sachsenhalle. Für die verletzungsgebeutelten Germanen heißt es, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen und die Partie irgendwie zu gewinnen. „Was soll ich zu unserer Situation noch sagen? Es bringt auch nichts, sich jede Woche darüber auszulassen, wer alles nicht spielen kann. Fakt ist, dass die Spieler uns fehlen, wir es aber nicht ändern können“, sagt Pohl.

Auch der Sportliche Leiter Thomas Zahn weiß um die Bedeutung der Begegnung: „Am Samstag muss es noch einmal ganz heiß hergehen in der Sachsenhalle. Wir brauchen jeden einzelnen Fan angesichts der personellen Situation. Die Punkte müssen in Saase bleiben.“ hm/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019