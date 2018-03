Es wird eng für Czech und Co.

Anzeige

MANNHEIM.Die Tischtennis-Damen der SG Käfertal-Waldhilsbach II haben am Wochenende den Relegationsrang in der Verbandsliga nicht verlassen. Beim Tabellensechsten TSG 78 Heidelberg unterlag das Team von Kapitänin Kerstin Sommer mit 4:8. Die Mannheimerinnen bleiben Drittletzte. „Da wir in der Vorrunde noch gegen Heidelberg mit 8:6 gewonnen haben, hatten wir uns eigentlich nochmals eine Chance ausgerechnet“, sagte Teamsprecherin Heike Czech. Zu Beginn gewannen Sabine Lehr und Beate Rüffer ihr Doppel. Im Einzel holten Sabine Lehr, Kerstin Sommer und Tina Stein aber jeweils nur einen Sieg, Christine Rödler ging leer aus. „Das war zu wenig, um die Heidelbergerinnen zu schlagen“, befand Czech. Am Samstag muss die SG II erneut auswärts um 18 Uhr bei der DJK Rüppur antreten, die Tabellenzweiter ist. Czech: „Die kommenden Gegner sind sehr stark.“

Stawrakis Garber, Kapitän der DJK SG St. Pius/MTG Mannheim weiß um die komplizierte Aufgabe, den Klassenerhalt in der Verbandsklasse noch zu schaffen. Die Spielgemeinschaft verlor gegen den BJC Buchen deutlich mit 1:9. Damit liegt der Aufsteiger weiter mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und ist nur Vorletzter. Aaron Heinz gewann zusammen mit Bernd Wigand ein Doppel. In den Einzeln schrammten Garber, Jonas Pflug und Rudolf Batz knapp an Siegen vorbei.

Auch die DJK Mannheim unterlag am Wochenende deutlich. Der Tabellensechste war beim VfB Mosbach-Wallstadt chancenlos und verlor mit 1:9. Robert Hackmann und Paul Rebsam holten mit ihrem Doppelerfolg den einzigen Punkt für die DJK, die weiter drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang hat. Am Samstag, 15 Uhr, empfangen die Mannheimer den 1. TTC Ketsch II.