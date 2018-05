Es zählen nur drei Punkte

Anzeige

Mannheim.Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde in der Feldhockey-Bundesliga stehen die Damen des TSV Mannheim Hockey auf einem Abstiegsplatz. Das rettende Ufer ist für den Aufsteiger allerdings nur einen Punkt entfernt.

Am Samstag (16 Uhr) tritt der TSVMH beim Schlusslicht Club Raffelberg in Duisburg zum Kellerduell an. Die Marschroute vor dem Aufsteiger-Duell ist klar. „Wir fahren mit dem Ziel nach Duisburg, drei Punkte zu holen. Damit können wir zumindest am Samstag erstmalig die Abstiegsränge verlassen und Druck auf das Sonntagsspiel zwischen Großflottbek und dem Münchner SC ausüben“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller.

Beim Mannheimer HC richtet sich der Fokus dagegen schon auf die DM-Endrunde am 9./10. Juni in Krefeld, schließlich ist der deutsche Vizemeister 2017 bereits sicher für das Final Four qualifiziert und konnte zuletzt mit Platz fünf beim Europapokalturnier in England auch internationale Erfahrungen sammeln.