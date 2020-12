Es zählt nur ein Sieg

Ludwigshafen.Wenn die Eulen Ludwigshafen am Dienstagabend um 18 Uhr beim HSC Coburg zum Kellerduell in der Handball-Bundesliga antreten, dann wird für die Pfälzer sicher ganz viel auf die Leistung der Torhüter ankommen. Martin Tomovski zeigte bei der 20:29-Heimniederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt am Samstag eine ordentliche Vorstellung. Er könnte für die Eulen auch in der wichtigen Partie beim Schlusslicht zwischen den Pfosten beginnen. „Martin ist ein guter Torwart. Er ist ja erst 23 Jahre alt. Stabilität und Konstanz – das sind Prozesse“, sagt Eulen-Coach Benjamin Matschke.

Tomovski geht bei den Friesenheimern in sein zweites Jahr. Der Nord-Mazedone gibt sich selbstkritisch: „Ich bin zufrieden, dass ich mehr spielen kann. Manchmal war es auch ganz gut – aber ich will mehr, ich will besser werden. Ich weiß, dass ich aus meinen Fehlern lernen kann.“ Nach dem Spiel gegen Flensburg befand Tomovski: „Die erste Halbzeit lief super für mich. Da ging es auch im Angriff gut. Wir waren dran – das 11:15 in letzter Sekunde vor der Pause darf nicht fallen.“ Letztlich verloren die Friesenheimer wieder klar. Tomovski sagt: „Wir dürfen nicht mehr so viele technische Fehler machen. Und unsere Abwehr muss kompakt stehen – das hilft dem Torhüter.“

Wochenlang darauf hingearbeitet

Der Keeper hofft nun auf einen Sieg am Dienstag; „Wenn wir in Coburg gewinnen, gibt uns das Selbstvertrauen.“ Und wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Gegen Coburg muss die Mannschaft nun alles raushauen, auf dieses Spiel haben wir in den vergangenen Wochen hingearbeitet“, sagt Eulen-Coach Matschke, der weiter auf Jan Remmlinger, Christian Klimek und Jannik Hofmann verzichten muss.

Coburg ist mit bislang 2:24-Punkten Liga-Schlusslicht. Die Eulen sind Vorletzter mit 5:23-Zählern. „Coburg hat mit Jan Kulhanek und Konstantin Poltrum zwei sehr gute Torhüter“, betont Eulen-Coach Matschke ausdrücklich vor der richtungsweisenden Partie. Und Martin Tomovski möchte sicher zeigen, dass er genauso gut – wenn nicht sogar der bessere Schlussmann ist.

Dienstag, 22.12.2020