Etappenziel Viertelfinale

Mannheim.In der Hallenhockey-Bundesliga der Herren steckt in der Südgruppe eine Menge Musik. Dass die DM-Endrunde am 26./27. Januar in Heidelberg und damit erneut im Süden stattfindet, ist für die Mannheimer Teams keine Teilnahmegarantie, schließlich blieb letzte Saison sowohl der Südmeister TSV Mannheim Hockey als auch der Südvize Mannheimer HC im Viertelfinale hängen und verpasste damit das Final Four 2018 in Stuttgart.

Bei den MHC-Herren, die 2010 deutscher Hallenhockeymeister und 2017 „Vize“ waren, hat sich das Gesicht des Teams verändert, der Viertelfinaleinzug dürfte ein schwieriges Unterfangen werden. Die Heimspiele in der Irma-Röchling-Halle gegen den Münchner SC (heute, 16.30 Uhr) und den Nürnberger HTC (Sonntag, 14 Uhr) sind ein erster Fingerzeig.

Nguyen spielt für Deutschland

Auf Danny Nguyen muss der MHC verzichten. Der Nationalspieler startet heute um 14.30 Uhr deutscher Zeit (live auf dem Internet-Bezahlangebot DAZN) mit Deutschlands Hockeyherren gegen Pakistan in die Feldhockey-WM in Indien.

Trotz der Südmeisterschaft und dem knappen Viertelfinal-Aus gegen den späteren deutschen Meister UHC Hamburg, setzt sich der TSVMH in Sachen erneuter Viertelfinaleinzug nicht unter Druck. „Wir haben in der ersten Saisonhälfte vier unserer fünf Spiel auswärts“, gibt Coach Alexander Vörg zu bedenken. Sein Team tritt heute (14 Uhr) zunächst beim Aufsteiger HTC Stuttgarter Kickers an, bevor es morgen (14 Uhr) zum SC Frankfurt 1880 an den Main geht. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018